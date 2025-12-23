El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 90% en las primeras horas, disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 15 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a la sensación de frío y puede generar condiciones de niebla en algunos momentos del día. La niebla será especialmente notable en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede intensificarse ligeramente en algunas horas, especialmente en la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se prevé que las condiciones de bruma y niebla persistan, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y un 85% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían traer consigo un aumento temporal en la intensidad de las precipitaciones.

Los ciudadanos de La Algaba deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y niebla. Se recomienda precaución al conducir y mantenerse abrigados, ya que las temperaturas no superarán los 15 grados en su punto máximo. La puesta de sol se espera para las 18:10, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, acentuando la sensación de frío en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.