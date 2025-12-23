El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

La jornada del 22 de diciembre de 2025 en La Algaba se presenta con un panorama meteorológico variado, donde la presencia de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán el día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 9 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, mientras que las horas más frescas se darán por la mañana y al caer la tarde. Este descenso térmico puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba vestirse adecuadamente para enfrentar el día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 88% al 91% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más aguda, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm esperado para la tarde. La probabilidad de lluvia es del 95%, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es muy probable que se produzcan. Por lo tanto, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 4 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 6 km/h, lo que no representa un riesgo significativo, pero puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es del 35%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, el 22 de diciembre en La Algaba será un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda precaución y preparación ante las condiciones climáticas, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.