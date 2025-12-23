El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse desde la madrugada y continuarán a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 3 a 5 grados a lo largo del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que descienda hasta -2 grados. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que soplará desde el noroeste a velocidades que oscilarán entre los 21 y 28 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la mañana, la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm hacia el mediodía. Las lluvias se intensificarán en la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% en las primeras horas y aumentando a un 85% durante la tarde, lo que podría generar tormentas acompañadas de lluvia moderada.

En cuanto a la nieve, no se prevén precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la posibilidad de nieve en las zonas más altas de la Sierra Mágina no se puede descartar, aunque para Alcalá la Real las condiciones no son favorables.

La visibilidad se verá reducida en las primeras horas debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se mantendrá un ambiente húmedo y fresco.

En resumen, el día se presentará frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.