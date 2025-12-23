El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El 22 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que limitará la visibilidad y generará una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se intensificará en las horas posteriores, especialmente en la tarde, cuando la niebla se hará más notoria, creando condiciones que podrían afectar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán frías, con un valor constante de 3 grados durante todo el día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad, generará una sensación térmica de -1 grado, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad, especialmente si planean realizar actividades al exterior.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya algunas posibilidades de lloviznas intermitentes, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 10%, lo que indica que, aunque no se descartan algunas gotas, no se anticipa un evento significativo de lluvia. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la bruma y la niebla pueden hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas de lo que realmente son.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, manteniendo velocidades similares. Este viento fresco puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se aconseja a los habitantes de Alcalá la Real que se protejan adecuadamente.

La salida del sol está programada para las 08:26, mientras que el ocaso se producirá a las 18:01, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la escasa luz solar y las condiciones meteorológicas adversas puede hacer que la jornada se sienta más oscura y fría. En resumen, se recomienda precaución al salir, especialmente en las horas de mayor niebla, y estar preparados para un día invernal caracterizado por el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.