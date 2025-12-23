El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 8 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando ligeramente a 9 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las últimas horas del día. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de frío. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar ligeramente, con direcciones que variarán hacia el sur y el este, pero manteniendo velocidades similares.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se esperan fenómenos severos. La bruma y la niebla serán comunes, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.