El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una transición de nubes altas a un cielo completamente cubierto a medida que avanza la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos podrán observar un cielo poco nuboso, pero a medida que el día progresa, las nubes irán aumentando en densidad, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor de 8 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente frío se verá acompañado de una alta humedad relativa, que oscilará entre el 86% y el 90%. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 25%, lo que sugiere que, aunque las lluvias no sean inminentes, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio momentáneo del frío, pero no será suficiente para calentar el ambiente. En las primeras horas de la mañana, se registrará una racha máxima de 11 km/h, que podría ser más notable en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 08:34, brindando una luz tenue que irá aumentando a medida que el sol asciende, aunque la presencia de nubes altas limitará la intensidad de la luz solar. El ocaso, por su parte, se espera para las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, permitirá disfrutar de la belleza del atardecer en un entorno natural.

En resumen, los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una brisa suave. Aunque no se anticipan lluvias, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en lo que respecta a la probabilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.