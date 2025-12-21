El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto con condiciones de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que podría traer ligeras precipitaciones. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 6 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, superando el 80%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 28 km/h.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas. Las lluvias serán más escasas en la tarde y noche, con una probabilidad de solo un 10% de precipitación entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Las condiciones de visibilidad mejorarán ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrán por debajo de lo habitual debido a la alta humedad y la nubosidad persistente.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el sol no brillará con fuerza, las temperaturas frescas y la brisa pueden hacer que la experiencia sea agradable si se visten adecuadamente. Sin embargo, es aconsejable evitar actividades que requieran una visibilidad óptima o que se realicen en áreas propensas a inundaciones, dado el pronóstico de lluvia.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad. Las condiciones climáticas invitan a disfrutar de un día acogedor en casa o a realizar actividades que no dependan del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.