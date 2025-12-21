El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a medida que avance el día.

A medida que el día progrese, la temperatura experimentará una leve variación, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, se espera que la temperatura baje a 10 grados, y por la noche, podría descender aún más, llegando a los 7 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 79% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 29 km/h. Durante las primeras horas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, a medida que avance la tarde, esta probabilidad disminuirá a un 15% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Los ciudadanos de Utrera deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura seguirá cayendo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.