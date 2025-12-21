El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán, y se prevé que la visibilidad sea reducida en algunos momentos, especialmente durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con el viento que soplará desde el sur y suroeste.

La velocidad del viento alcanzará ráfagas de hasta 41 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es. Por la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 4 grados por la tarde. La combinación de viento y temperaturas frescas puede hacer que los habitantes de Úbeda se sientan incómodos, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a lo largo del día caigan entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 75% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunos truenos y relámpagos.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y las lluvias, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras, ya que las condiciones podrían volverse peligrosas debido a la combinación de lluvia y niebla.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La sensación térmica podría llegar a ser de 2 grados, por lo que es recomendable mantenerse abrigado. En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo invernal.

