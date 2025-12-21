El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 6 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 50% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría causar interrupciones en actividades al aire libre.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque la nubosidad persistirá. Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se esperan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada en las horas de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, hoy en Tomares se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias, temperaturas frescas y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.