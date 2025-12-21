El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El 21 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la madrugada.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos escasos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 6 grados hacia la noche. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 81% y el 94%, lo que generará un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 25 km/h. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener la inestabilidad atmosférica, lo que podría favorecer la formación de tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 45%.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reducirá, aunque se mantendrá un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando mínimas de 7 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Los habitantes de San Juan de Aznalfarache deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y se aconseja llevar paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.