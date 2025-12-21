El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

La jornada del 21 de diciembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este factor, combinado con la lluvia, hará que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 24 km/h, principalmente del sur y suroeste, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-18 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en ciertos momentos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas entre la 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante estos periodos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero la intensidad de la lluvia disminuirá, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse bien si se tiene que salir. En resumen, el 21 de diciembre en La Rinconada será un día marcado por la lluvia y el frío, ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.