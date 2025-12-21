El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 21 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas más frías, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo habitual.
A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Puente Genil se enfrenten a lluvias continuas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.8 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el suelo se sienta húmedo y resbaladizo.
Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las rachas de viento, que se espera que soplen desde el sur y sureste, alcanzarán velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo chubascos más intensos y rachas de viento más fuertes. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente, con temperaturas que descenderán a los 8 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y fría. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes de Puente Genil a abrigarse y estar preparados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
