El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El 21 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas más frías, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo habitual.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Puente Genil se enfrenten a lluvias continuas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.8 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el suelo se sienta húmedo y resbaladizo.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las rachas de viento, que se espera que soplen desde el sur y sureste, alcanzarán velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo chubascos más intensos y rachas de viento más fuertes. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente, con temperaturas que descenderán a los 8 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y fría. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes de Puente Genil a abrigarse y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.