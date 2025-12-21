El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se registren algunas precipitaciones ligeras a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 7 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura sea de 5 grados, alcanzando un máximo de 7 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja, especialmente por la mañana, con valores que podrían descender hasta los 2 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Priego de Córdoba necesiten paraguas a mano.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, los priegenses deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es mayor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.