El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas, y posteriormente, entre 0.1 y 0.7 mm en las horas siguientes.
La temperatura se mantendrá bastante constante, rondando los 7 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando mínimas de 3 grados hacia el final del día. La sensación térmica será un poco más baja, oscilando entre 2 y 6 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 37 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 80% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad meteorológica. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Córdoba, bajo la lluvia: estas serán las horas con mayor probabilidad de precipitaciones, según la Aemet
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Sigue en directo el Mirandés-Córdoba CF
- Impulsan el desarrollo de una zona con más de 230 viviendas en Córdoba