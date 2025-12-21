El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas, y posteriormente, entre 0.1 y 0.7 mm en las horas siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante constante, rondando los 7 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando mínimas de 3 grados hacia el final del día. La sensación térmica será un poco más baja, oscilando entre 2 y 6 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 37 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 80% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad meteorológica. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.