El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 6 y 11 grados , lo que indica un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima no supere los 12 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La bruma y las nubes altas también estarán presentes, lo que limitará la visibilidad y podría afectar el tráfico en las carreteras.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si tienen que salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría generar cierta inquietud en la población. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas disminuye, pero se mantendrá un ambiente inestable.
En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y una alta humedad. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y tormentas, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
