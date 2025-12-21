El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría comenzar a caer, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 10 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 83% y el 93%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de lluvia ligera. Las lluvias se concentrarán principalmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá nublado.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. A medida que el día avance, esta probabilidad se reducirá, pero no se descartan sorpresas en forma de tormentas ligeras.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la combinación de nubes y lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en las horas de mayor lluvia.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de abrigo y paraguas, disfrutando de la calidez del hogar mientras el tiempo invernal se hace presente en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.