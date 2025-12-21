Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadCórdoba CFMigas Cruz BlancaEl tiempoElecciones en ExtremaduraNuevos barriosMaría AuxiliadoraMenús navideñosSebastián VenturaAnuario del olivar
instagramlinkedin

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría comenzar a caer, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 10 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 83% y el 93%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de lluvia ligera. Las lluvias se concentrarán principalmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá nublado.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. A medida que el día avance, esta probabilidad se reducirá, pero no se descartan sorpresas en forma de tormentas ligeras.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la combinación de nubes y lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en las horas de mayor lluvia.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de abrigo y paraguas, disfrutando de la calidez del hogar mientras el tiempo invernal se hace presente en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents