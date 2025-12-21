El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Posteriormente, entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 85% de posibilidades, lo que podría traducirse en chubascos ligeros.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 45 km/h en las horas más activas de la mañana.

En cuanto a la temperatura, se espera que el termómetro marque un máximo de 13 grados durante la tarde, mientras que por la noche descenderá a alrededor de 8 grados. La combinación de un cielo cubierto y la alta humedad podría generar un ambiente gris y desapacible, lo que podría desincentivar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.