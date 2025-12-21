El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 9:00 y las 13:00.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando su mínimo alrededor de las 22:00. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 87% durante la mayor parte del día, alcanzando picos del 94% en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, aunque se espera que sean breves. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia ligera.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga aceptable, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia intensa. Los conductores deben tener precaución, especialmente en las horas de la tarde, cuando la combinación de lluvia y viento puede hacer que las carreteras sean resbaladizas.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que esté atenta a posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.