El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 6 y 10 grados . La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 65% hacia la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores, especialmente entre las 02:00 y las 04:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga en torno a los 7-15 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría generar un ambiente propenso a la formación de nubes de tormenta, especialmente durante las horas centrales del día.

Los ciudadanos de Montilla deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las temperaturas descenderán a 5 grados por la noche, con cielos aún cubiertos y una sensación de frío acentuada por el viento.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y temperaturas frescas, con un ambiente propenso a tormentas en la tarde. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome precauciones si planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.