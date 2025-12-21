El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 6 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm en la mañana, aumentando ligeramente a 0.3 mm en la tarde. A pesar de la lluvia, las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los habitantes de Moguer se preparen para condiciones de viento, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, con una probabilidad de precipitación que caerá al 10% hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados al final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día nublado y fresco.

En resumen, hoy en Moguer se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para el tiempo húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.