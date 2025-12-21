El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en la mañana. Sin embargo, se espera que la situación cambie en las horas centrales del día, cuando las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 3 mm en el periodo de 08:00 a 09:00, y 2 mm entre las 09:00 y 10:00. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, generando inestabilidad atmosférica.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades en las primeras horas y un 70% entre las 13:00 y 19:00. Las lluvias serán intermitentes, y aunque no se prevén tormentas severas, hay un 55% de probabilidad de tormenta en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.
En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 32 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones.
En resumen, Marchena experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
