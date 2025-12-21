El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando la probabilidad de tormenta alcanza el 45%.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la tarde, alcanzando su mínimo a las 22:00 horas, cuando se prevé que la temperatura baje a 6 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 74% y el 96% durante todo el día, alcanzando su punto máximo en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h a las 20:00 horas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia continúen, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá presente, y es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a las condiciones de la carretera que podrían verse afectadas por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.