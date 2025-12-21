El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 5 mm en el periodo posterior.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán hacia el final de la tarde, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 23:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las rachas máximas se podrían registrar en torno a las 09:00, alcanzando hasta 28 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que las lluvias sean menos intensas. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, es posible que se presenten momentos de calma intercalados con chubascos.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el frío. La puesta de sol se espera para las 18:08, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender notablemente, marcando el inicio de una noche fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.