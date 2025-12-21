El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando un máximo de 9 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles elevados hasta el final de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren a partir de la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los lucentinos necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos del día, especialmente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento llegue a 42 km/h. Esto podría causar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

Además, hay un 65% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar descargas eléctricas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será mayormente cubierto con lluvias, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga abrigada, especialmente si se encuentra fuera de casa durante las horas de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.