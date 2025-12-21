El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 6 grados hacia la noche.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La bruma y la niebla también estarán presentes, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 20 km/h en algunos momentos. Esta brisa suave podría ofrecer un ligero alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de frío. A medida que avance el día, se espera que el viento mantenga su dirección y velocidad, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye, pero aún se mantendrá un 45% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es prudente estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la posibilidad de niebla y lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
