El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Linares, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente hacia la tarde y la noche.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una ligera disminución a medida que avance el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Se anticipa que la lluvia será escasa en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm, aumentando a 1 mm en la tarde. En total, se prevé que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 3 mm, lo que podría generar charcos y un suelo húmedo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los habitantes de Linares se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormenta en la tarde, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento. La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y el viento puede generar un ambiente invernal característico de esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 6 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. Los residentes deben estar preparados para un final de jornada fresco y húmedo, con la posibilidad de que la bruma se intensifique a medida que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.