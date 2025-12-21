El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 14 grados durante las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 29 km/h, especialmente en las primeras horas de la tarde. El viento soplará mayormente del oeste y noroeste, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 85% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.7 mm de lluvia, lo que indica que podría haber lloviznas intermitentes. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 65% hasta las 13:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 30% en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando mínimos de 6 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la alta humedad y las nubes, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.