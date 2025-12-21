El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que generará una sensación de frescor y podría hacer que la percepción térmica sea más baja.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia ligera. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 a 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos en los que el agua caerá de manera intermitente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 20% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 35 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, especialmente para aquellos que no estén adecuadamente abrigados.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia el final del día. A pesar de la nubosidad y la posibilidad de lluvia, se prevé que haya momentos de claridad, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:11. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un cielo cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse algunos truenos acompañando las lluvias. A medida que avance la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan sorpresas meteorológicas.

En resumen, los habitantes de Lebrija deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.