El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Jaén, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará significativamente. Para el periodo de la tarde, se anticipa un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de la tarde y extenderse hasta la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. A medida que caiga la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 68% y el 81%. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más aguda, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 3 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear condiciones resbaladizas. Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor actividad de las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.