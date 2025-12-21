El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con posibilidades de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 12 grados, descendiendo a 10 grados por la tarde y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en su máxima racha, especialmente durante la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% a primera hora y disminuyendo gradualmente a un 90% hacia el final del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste-noroeste, con ráfagas que podrían superar los 20 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde el efecto del viento será más notable.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 20% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la actividad tormentosa no se anticipa como un evento significativo, aunque es un factor a tener en cuenta durante la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama. La puesta de sol está programada para las 18:15, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la sensación de frío se acentuará con la caída de la noche. En resumen, un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia, caracterizará la jornada en Isla Cristina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.