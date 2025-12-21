El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. La combinación de nubes y humedad sugiere que la sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 95% en las primeras horas del día, aunque las cantidades previstas son mínimas, con registros de hasta 0.4 mm. Esto indica que, aunque la posibilidad de lluvia está presente, no se anticipan lluvias intensas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven un paraguas, ya que podrían registrarse algunas lloviznas intermitentes.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se prevén cambios hacia el noroeste en la tarde. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas y una disminución a un 5% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el riesgo de tormenta no es alto, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

En resumen, Huelva experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 14 grados y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal, con viento moderado y una sensación térmica más baja de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.