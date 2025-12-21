El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Dos Hermanas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y se espera que la lluvia se intensifique ligeramente en algunos momentos, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Dos Hermanas necesiten paraguas al salir.

La humedad relativa será notablemente alta, rondando entre el 85% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas de la noche. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, las tormentas eléctricas no son muy probables en la segunda mitad del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, un día fresco y húmedo espera a Dos Hermanas, con lluvias intermitentes y un ambiente mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.