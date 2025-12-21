El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las nubes y la posibilidad de lluvia, podría hacer que el día se sienta más frío de lo habitual. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan proporcionar calor y protección contra la lluvia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es importante tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 65% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse en forma de chubascos breves, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender, alcanzando su punto más bajo en la noche, con mínimas que podrían caer hasta los 7 grados. La combinación de nubes, viento y temperaturas frescas hará que la noche sea especialmente fría, por lo que se aconseja permanecer en lugares abrigados.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.