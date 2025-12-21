El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales, pero se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-90%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 15 km/h, lo que puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes no estén preparados.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y las nubes bajas, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse algunos episodios de tormenta ligera, aunque no se anticipan fenómenos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 10% entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 7 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche fresca y húmeda.

En resumen, hoy en Coria del Río se prevé un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas y se mantengan informados sobre posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.