El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Córdoba se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 a 10 grados, con un leve aumento en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Las rachas de viento, que provendrán principalmente del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más fría.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 65% en la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 5 mm, pero serán suficientes para mantener el ambiente húmedo y fresco. Las lluvias escasas se prevén especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día, con algunas variaciones hacia la tarde, donde podrían aparecer momentos de nubosidad más ligera. Sin embargo, no se anticipan claros significativos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tránsito en las rutas cercanas a la ciudad.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé una probabilidad de tormenta del 55% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas aisladas. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. La combinación de temperaturas bajas, alta humedad y viento del sur sugiere que será un día ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.