El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde y noche.
A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un valor promedio de 11 grados en las primeras horas, descendiendo a 9 grados hacia la tarde y alcanzando los 6 grados durante la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 26 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 07:00 a 13:00. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y, en algunos casos, acompañadas de tormentas eléctricas. Se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante estos períodos críticos.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las lluvias se volverán más escasas hacia la tarde, con precipitaciones que se irán reduciendo a medida que se acerque la noche. Sin embargo, se prevé que las nubes altas persistan, lo que limitará la visibilidad del sol durante el ocaso, que se producirá a las 18:10.
En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse abrigado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
