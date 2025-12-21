El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde y noche.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un valor promedio de 11 grados en las primeras horas, descendiendo a 9 grados hacia la tarde y alcanzando los 6 grados durante la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 26 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 07:00 a 13:00. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y, en algunos casos, acompañadas de tormentas eléctricas. Se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante estos períodos críticos.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las lluvias se volverán más escasas hacia la tarde, con precipitaciones que se irán reduciendo a medida que se acerque la noche. Sin embargo, se prevé que las nubes altas persistan, lo que limitará la visibilidad del sol durante el ocaso, que se producirá a las 18:10.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.