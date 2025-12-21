El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 63% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a 0.1 mm y 0.2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la mañana, y disminuyendo a un 10% en la franja horaria de 7 a 1 de la tarde. Esto sugiere que las lluvias serán más probables en las primeras horas del día, con un panorama más seco hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esta brisa puede aportar un ligero alivio a las temperaturas frescas, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

A medida que el día avance, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde. Sin embargo, las nubes altas persistirán, lo que podría limitar la aparición del sol. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de 6 grados en las últimas horas del día.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se preparen para un día invernal, llevando consigo ropa adecuada para las bajas temperaturas y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.