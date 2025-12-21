El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá bastante constante durante el día, oscilando entre los 6 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro baje a 6 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que rondarán entre los 9 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 55% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 15% entre las 19:00 y la 01:00. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 6 grados.

En resumen, Carmona experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.