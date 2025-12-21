El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera un descenso gradual, llegando a los 6 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con las rachas de viento que se esperan. El viento soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en las horas más activas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo de la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 5% entre las 19:00 y las 01:00, lo que indica que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, no se puede descartar algún fenómeno aislado.

Los ciudadanos de Camas deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día gris y húmedo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.