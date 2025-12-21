El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Cabra indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la madrugada y hasta 4 mm en las horas de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Cabra deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 10 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% durante la tarde y la noche.
En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal que podría ser incómodo para quienes se aventuren al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
