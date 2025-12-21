El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Cabra indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la madrugada y hasta 4 mm en las horas de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Cabra deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 10 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% durante la tarde y la noche.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal que podría ser incómodo para quienes se aventuren al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.