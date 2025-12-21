El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes se encuentren con lluvias ligeras al salir de casa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 83% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se reduce al 25% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantiene en un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvias, así que es aconsejable tener precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada y fresca, con temperaturas que podrían caer hasta los 7 grados.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.