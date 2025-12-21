El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . La temperatura más baja se registrará durante la noche, alcanzando los 6 grados a las 23:00, mientras que la máxima se espera en torno a los 12 grados durante la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 85% en las primeras horas del día, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h entre las 07:00 y las 08:00. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben tener en cuenta estas condiciones al planificar sus actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 3 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, Bormujos experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.