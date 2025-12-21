El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . La temperatura más baja se registrará durante la noche, alcanzando los 6 grados a las 23:00, mientras que la máxima se espera en torno a los 12 grados durante la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 85% en las primeras horas del día, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h entre las 07:00 y las 08:00. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben tener en cuenta estas condiciones al planificar sus actividades al aire libre.
A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 3 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones de la carretera.
En resumen, Bormujos experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
