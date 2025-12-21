El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de diciembre de 2025, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se prevé que se registren entre 0.4 mm y 1 mm de precipitación en las horas siguientes.
El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La combinación de viento y humedad, que se espera que alcance hasta un 94% en algunos momentos del día, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un 70% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00. Esto podría traer consigo tormentas acompañadas de lluvia escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche.
En la última parte del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para condiciones cambiantes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Bailén que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.
