El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más baja debido a la humedad y el viento.

A partir de las 04:00 horas, se prevé que la lluvia comience a hacer acto de presencia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la precipitación se intensificará, alcanzando un pico de 2 mm alrededor de las 10:00 horas, y se mantendrá en torno a 4 mm durante la tarde. Esto se traduce en un día con lluvias moderadas, especialmente entre las 11:00 y 15:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 95%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas bajarán a alrededor de 4 grados .

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas comprendidas entre las 19:00 y 21:00 horas. Las condiciones de tormenta se acompañarán de lluvias escasas, pero no se descartan episodios de lluvia más intensa. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las áreas más expuestas al viento.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas en Baeza, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de nieve es del 5% en las horas de la tarde, aunque es poco probable que se materialice.

Los ciudadanos de Baeza deben prepararse para un día invernal, con un tiempo que invita a permanecer en interiores y disfrutar de actividades acogedoras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se tiene que salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.