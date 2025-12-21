El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Baena experimenten lluvias, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la intensidad de las precipitaciones aumente. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm en el periodo más lluvioso, lo que podría causar un ambiente húmedo y posiblemente resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción térmica sea inferior a la temperatura real.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 49 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 75% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas podrían volverse más adversas. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.