El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la presencia de nubes altas durante la mañana y un aumento en la cobertura nubosa a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas durante las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos ligeros en este periodo. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en el mismo intervalo, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 7 grados . La cobertura nubosa persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la alta humedad y la posible formación de niebla.

En resumen, Ayamonte experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor viento y posibles precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.