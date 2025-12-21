El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Las condiciones de humedad también aumentan la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm en las primeras horas y 0.5 mm en la mañana.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 20% de posibilidad de precipitaciones entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas, con un 45% de probabilidad en las primeras horas y un 60% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Arahal deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados hacia el final del día, con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento.

Los habitantes de Arahal deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad que caracterizarán esta jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.