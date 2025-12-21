Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Las condiciones de humedad también aumentan la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm en las primeras horas y 0.5 mm en la mañana.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 20% de posibilidad de precipitaciones entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas, con un 45% de probabilidad en las primeras horas y un 60% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Arahal deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados hacia el final del día, con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento.

Los habitantes de Arahal deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad que caracterizarán esta jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.

