El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en el periodo de la mañana. Sin embargo, la situación cambiará en las horas posteriores, ya que la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este periodo, se prevén lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del este y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones climáticas adversas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre, ya que las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento y lluvia intensa.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimas de 6 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la alta humedad, por lo que se aconseja precaución en la conducción.

En resumen, Andújar experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día para mantenerse abrigado y estar atento a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.