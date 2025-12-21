El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de diciembre

El día de hoy, 21 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados , siendo más cálidas en las primeras horas del día y descendiendo a medida que avanza la tarde.

A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se espera un 85% de posibilidad de precipitaciones hasta las 13:00. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad relativa que alcanzará hasta un 98% en las horas más críticas de la mañana.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. A partir de las 14:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 75% y el 96%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia seguirá disminuyendo, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer. Las temperaturas en la tarde oscilarán entre los 8 y 12 grados, y se espera que el viento continúe soplando con fuerza, lo que podría generar algunas rachas fuertes.

Finalmente, hacia el final del día, la temperatura descenderá a unos 6 grados, y el cielo seguirá cubierto, aunque con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día fresco y húmedo en Almonte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-20T21:51:07.